IAA Transportation: Umbaulösungen von Nissan

Nissan präsentiert auf der IAA Transportation in Hannover mit seinen Partnern zwei Varianten seiner vielfältigen Umbaulösungen. So verwandelt sich in Halle 13 der große Transporter Interstar durch ein Modul von Plug Van mit wenigen Handgriffen in eine mobile Werkstatt. Und ein paar Stände weiter in der gleichen Halle zeigt der niederländische Umbauspezialisten Veth wie der vollelektrische Nissan Townstar mit Sammelbehältern zum Entsorger von Abfällen oder Grünschnitt im städtischen Bereich wird.

Das Werkstattmodul von Plug Van sowie deren weitere Modullösungen wie Camping- und Wohnmobil-Einbauten bieten vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, da die Module fest verzurrt, aber nicht fest eingebaut werden. Ein integriertes Fahrwerk erleichtert dabei den Modulwechsel. Die Ausstattung des Werkstattmoduls ist individuell je nach handwerklichem Bedarf anpassbar – etwa durch Werkbank, Schranksysteme und Schubladen. In Hannover zeigt Plug Van das Modul mit einer Einrichtung von Worksystem.



Auch der vollelektrische Nissan Townstar EV mit Sammelbehälter lässt sich flexibel gestalten. Passend zum urbanen Einsatz können Sonderwünsche wie Gelblichtbalken auf dem Dach und an der Fahrzeugfront oder die auf der Messe gezeigte Lackierung in Kommunal-Orange realisiert werden. Darüber hinaus stehen auch Ausführungen mit Pritsche oder Kipper zur Wahl.



Wie für alle neuen Nutzfahrzeuge gewährt Nissan eine europaweite Fünf-Jahres-Garantie bis 160.000 Kilometer Laufleistung. Neben Fahrzeug- und Lackgarantie ist darin auch eine Pannenhilfe inbegriffen. Die Fünf-Jahres-Garantie gilt auch auf die Sonderumbauten von Veth. (aum)