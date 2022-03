Thilo Schmidt wird Managing Director Dacia

Thilo Schmidt übernimmt als Managing Director die Führung der Marke Dacia in Deutschland und wird Mitglied im Vorstand der Renault Deutschland AG. Vorgänger Christophe Mittelberger verlässt das Unternehmen und widmet sich neuen beruflichen Aufgaben.

Thilo Schmidt war zuletzt Geschäftsführer von Renault in Österreich. Der gebürtige Schweizer, Jahrgang 1980, studierte an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg und der französischen Business School in La Rochelle. Er startete seine Karriere bei der Renault Group 2006 als Trainee bei Renault Deutschland. Ab 2008 setzte er seine Laufbahn als Produktmanager fort, bevor er das Brand Management leichte Nutzfahrzeuge übernahm. Anschließend folgten verschiedene Führungsaufgaben im Vertrieb. Im April 2017 wechselte er nach Frankfurt am Main und übernahm die Leitung der dortigen Niederlassung. Drei Jahre später folgte der Wechsel nach Österreich. (aum)