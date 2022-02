Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Zurzeit wächst die Zahl der Leser (unique user) unserer Seiten. Rund 350.000 pro Monat informieren sich beim „Auto-Medienportal“, dass damit nicht nur Inhalte für andere Medien liefert, sondern selbst zu einem Fachmedium geworden ist, dessen Reichweite beachtlich ist. Insgesamt wurden diese Woche wieder mehr als 800.000 Texte, Fotos und Videos abgerufen oder heruntergeladen.

Von den 404.085 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Praxistest Dacia Sandero TCe 100 Eco-G: Doppelt günstig

2. Beide Originale zerstört: Skoda rekonstruiert 1100 OHC Coupé

3. Praxistest Genesis GV80 3.0D: Licht und Schatten

4. Brabus schnappt sich eine KTM

5. Aiways-Kampagne: E-Mobilität ohne Kompromisse

6. BMW übernimmt Mehrheit an Brilliance

7. Fahrbericht Audi A8 PHEV: Mehr Licht, mehr Leistung, mehr Reichweite

8. Lexus-Elektro-Sportwagen mit über 700 Kilometer Reichweite

9. Renault entwickelt neue Generation von Elektromotoren

10. Für eine Netto-Leasingrate von 539 Euro mit Wasserstoff fahren



413.016 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Nutzer aus. Bei den Fotos und den Videos räumte in der vergangenen Woche der Cupra Tavascan XE für die Extreme E 2022 mit Jutta Kleinschmidt und Nasser Al-Attiyah ab. (aum)