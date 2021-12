Eine Million Triumph der Neuzeit

Rechtzeitig vor den 120-Jahr-Feierlichkeiten im nächsten Jahr ist gestern in Hinckley die einmillionste Triumph der Neuzeit nach dem Relaunch 1990 produziert worden. Es handelt sich um eine Tiger 900 Rally Pro in exklusivem Lackdesign. Firmenchef Nick Bloor, Sohn des Initiators der Wiederbelebung vor 31 Jahren, enthüllte die Maschine feierlich vor der Belegschaft. Sie wird in der „Triumph Factory Visitor Experience“ – der Marken-Erlebniswelt am Stammsitz – einen besonderen Platz in der neuen Ausstellung zu den 120-Jahr-Feierlichkeiten bekommen.

Die vergangenen zwölf Monate waren mit über 75.000 verkauften Motorrädern und einem Umsatz von 650 Millionen Pfund (ca. 760 Millionen Euro) die erfolgreichsten überhaupt in der Geschichte der legendären britischen Motorradmarke. (aum)