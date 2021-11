Christian Dahlheim übernimmt Vorstandsvorsitz bei VWFS

Dr. Christian Dahlheim, Vertriebsleiter des VW-Konzerns, wird zum 1. Februar Vorstandsvorsitzender von Volkswagen Financial Services. Er löst Lars Henner Santelmann ab, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich künftig Aufgaben im Umwelt- und Naturschutzbereich zu widmen.

Christian Dahlheim war bereits von 2016 bis 2018 Vorstandsmitglied bei VWFS, ehe er im Oktober 2018 Leiter Volkswagen Konzern Vertrieb & After Sales wurde. Der gebürtige Berliner schloss das Studium der Physik 1993 an der TU München ab. Im Anschluss daran arbeitete er für die Boston Consulting Group. Im 2005 begann Dr. Dahlheim seine Laufbahn als Leiter der Unternehmensentwicklung bei Volkswagen Financial Services. Zwischen 2008 und 2012 verantwortete er als Regionalleiter Europa & International das Finanzdienstleistungsgeschäft in europäischen und ausgewählten Überseemärkten. 2012 wechselte er als Vice President und Chief Financial Officer zur VW Credit Inc. in die USA. 2014 wurde er dort zum President und CEO berufen und übernahm die Gesamtverantwortung für das nordamerikanische Finanzdienstleistungsgeschäft des Konzerns.



Wer Dahlheims Nachfolger wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. (aum)