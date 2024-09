Schnelle Fahrzeugzulassung direkt beim Händler

Die Volkswagen Financial Services (VWFS) stellt seinen Händlerpartnern über das Tochter-Unternehmen „MyDigitalCar“ eine Lösung für die digitale Fahrzeugzulassung zur Verfügung. Das digitale Zulassungsverfahren ermöglicht das An-, Um- und Abmelden von Fahrzeugen in wenigen Minuten. Ein Besuch bei der Zulassungsstelle entfällt. VWFS setzt dabei die bislang einzige vom Kraftfahrt-Bundesamt für alle Zulassungsarten freigegebene Software ein.

Kfz-Handelsbetriebe können die Fahrzeuge für ihre Kunden ab sofort mit wenigen Klicks digital zulassen. Mit Hilfe eines einfachen Online-Prozesses erhalten die Händlerpartner unmittelbar einen digitalen Zulassungsbescheid, mit dem ihre Kunden direkt losfahren können. Die finalen Dokumente (Zulassungsbescheinigung I und II sowie Plaketten) werden direkt im Anschluss per Post versendet. Auch die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen ist über die digitale Lösung möglich. Nach Freilegen des Codes auf der Zulassungsbescheinigung I (ehemals Fahrzeugschein) sowie beider Kennzeichen dauert dies nur wenige Minuten.



Die Grundlage für den erfolgreichen Roll-Out haben die VWFS direkt bei sich vor der Haustür geschaffen. Im Rahmen eines Projekts mit der Stadt Braunschweig sowie weiteren Beteiligten wie dem Land Niedersachsen und dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) wurden Erfahrungen gesammelt, die als Vorlage für die Weiterentwicklung der internetbasierten Kfz-Zulassung auf Bundesebene dienten.



Um ihren Kunden den Zugang zu digitalen Kfz-Zulassungsprozessen zu ermöglichen, hatte die VWFS gemeinsamen mit der Management- und Technologieberatung Sopra Steria im Juni 2023 das Joint Venture MyDigitalCar GmbH gegründet. Unternehmen wie Kfz-Handelsbetriebe, Fahrzeugflottenbetreiber sowie Leasing- und Mietwagen-Gesellschaften, können ihre Fahrzeuge über diese Kfz-Zulassungsplattform digital zulassen. Daraus ergibt sich ein Potential von mehreren Millionen digitalen Zulassungsvorgängen pro Jahr. (aum)