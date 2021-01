VW ID 3 im Abo

Volkswagen Financial Services bietet Privatkunden den VW ID 3 jetzt im Monatsabo an. Bei einer Mindestvertragslaufzeit von sechs oder drei Monaten beträgt die Nutzungsgebühr 449 Euro oder 539 Euro monatlich. Danach können Kunden alle drei Monate flexibel zwischen anderen Fahrzeugen verschiedener Segmente wechseln oder das aktuelle Fahrzeug einfach weiterfahren.

Im Falle eines Wechsels beginnt erneut eine Mindesthaltedauer von drei Monaten. Die monatliche Rate wird dann automatisch angepasst. Außerdem können Kunden nach Ende der Mindestvertragslaufzeit ihr Auto Abo monatlich kündigen.



Wie bei den anderen Fahrzeugklassen auch, sind beim ID 3 die Zulassung, Haupt- und Abgasuntersuchungen, Wartungen, Inspektionen, Verschleißreparaturen, Reifenersatz, Versicherungen und Steuern sowie 800 Freikilometer in der monatlichen Rate inklusive. Optional stehen beim Vertragsabschluss oder einem Fahrzeugklassenwechsel erweiterte Kilometerpakete mit einer monatlichen Gesamtfahrleistung von 1200 oder 1600 Kilometern zur Verfügung. Darüber hinaus haben alle angebotenen ID 3 ein Navigationssystem an Bord.



Mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen bekommen Kunden ihr Fahrzeug entweder nach Hause geliefert oder sie können es sich in einer ausgewählten Station abholen. Das gleiche gilt für die Rückgabe. Für die ersten 33 Abo-Kunden entfällt die Start- und Liefergebühr. (ampnet/jri)