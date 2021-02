Fleetcars-App für Dienstwagenfahrer

Die Volkswagen Financial Services haben ihr Angebot im Flottenmanagement um die App „FleetCARSdriver“ erweitert. Die Anwendung stellt Dienstwagenfahrern alle wichtigen Termine und relevanten Informationen rund um die Nutzung ihres Fahrzeugs bereit. Darüber hinaus können Fuhrparkmanager über die App direkt mit ihren Fahrern kommunizieren. Ermöglicht werden diese Funktionen durch die direkte Verzahnung mit dem Fuhrparkmanagementsystem Fleetcars, wodurch nur ein System für die komplette Flottenverwaltung nötig ist.

Über die Fleetcars-Driver-App werden die Fahrer an wichtige einzuhaltende Termine, wie zum Beispiel die regelmäßige Führerscheinkontrolle oder die jährliche UVV-Prüfung, erinnert. Hinzu kommt eine Übersicht der im Leasingvertrag vereinbarten Dienstleistungen, der aktuelle Kilometerstand und Fahrleistungsabweichungen. Zusätzlich können sich Dienstwagenfahrer über die POI-Suche alle Händlerpartner des Volkswagen-Konzerns sowie angebundene Werkstätten und Service-Stützpunkte anderer Hersteller anzeigen lassen.



Dem Flottenmanager wird die Arbeit dadurch erleichtert, dass alle fahrer- und vertragsrelevanten Informationen sowie fuhrparkspezifische Dokumente direkt zwischen App und dem Flottenverwaltungstool ausgetauscht werden. Darüber hinaus können Flottenverantwortliche direkt Nachrichten an einzelne Fahrer versenden. In einer weiteren Ausbaustufe werden auch Push-Nachrichten an alle Fahrer möglich sein. Insgesamt wird nur ein System für die gesamte Datenverwaltung und Kommunikation benötigt.



Die App ist ausschließlich in Kombination mit der onlinebasierten Fuhrparkmanagement-Plattform Fleetcars erhältlich und kann bis zum 30. Juni 2021 kostenlos getestet werden. Nach dem Testzeitraum kostet die App monatlich 50 Cent pro Fahrer. (ampnet/jri)