VW fährt im dritten Quartal Verluste ein

VW hat in den ersten neun Monaten weltweit rund 3,8 Millionen Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das sind 3,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 55,5 Milliarden Euro, der Gewinn betrug 1,6 Milliarden Euro. Getrübt wurde die Entwicklung durch (operative Umsatzrendite: + 2,9 Prozent) um 2,6 Milliarden Euro über Vorjahr. Das dritte Quartal stand dabei erwartungsgemäß unter dem Einfluss fehlender Halbleiter: Der Absatz ging gegenüber dem Vorjahreszeitaum um 26 Prozent auf rund 1,1 Millionen Fahrzeuge aus (- 26 Prozent). Der Verlust in den zurückliegenden drei Monaten lag bei 184 Millionen Euro.

Für das laufende Quartal rechnet das Unternehmen bereits wieder mit einem deutlich positiven Ergebnis. Dafür spricht auch der Auftragsbestand, der sich im dritten Quartal auf einem Höchststand bewegte. (aum)