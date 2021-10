Cupra gewinnt erste Rennserie für Elektro-Tourenwagen

Packendes Finale in der ersten Rennserie für vollelektrisch angetriebene Tourenwagen PURE ETCR – mit einem Happy End für Cupra und Mattias Ekström. Der erfahrene schwedische Rennfahrer hat sich beim Saisonfinale im französischen Pau-Arnos zusammen mit seinem Team Cupra X Zengő Motorsport den Titel gesichert. Nach fünf Rennwochenenden der Debüt-Saison im bis zu 500 kW (680 PS) starken Cupra e-Racer ist der 43-Jährige Ekström nun „King of the Season“ der ersten PURE ETCR. Zugleich gewann die spanische Marke auch die Herstellerwertung. (aum)