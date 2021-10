Ducati präsentiert neue Scrambler-Modelle

Ducati hat zwei neue Bikes vorgestellt: Die „Scrambler 1100 Tribute PRO“ und die „Scrambler Urban Motard“. Erstere ist eine Hommage an den luftgekühlten Zweizylindermotor und feiert dessen 50-jähriges Jubiläum bei der italienischen Motorradmarke, letztere ein Modell mit modernem Look, das sich an die jüngeren Fans richtet, aber auch diejenigen ansprechen soll, die sich für ein leicht zu fahrendes und sportliches Motorrad interessieren.

Für die Ducati Scrambler 1100 Tribute Pro ließ sich das Centro Stile Ducati von ikonischen Markenelementen der 1970er-Jahre inspirieren, wie der speziellen Lackierung „Giallo Ocra“, dem von Giugiaro entworfenen Logo aus dieser Zeit oder den schwarzen Speichenrädern. Aus technischer Sicht besitzt das Bike einen Motor mit 1079 ccm Hubraum, der eine Leistung von 85 PS und ein Drehmoment von 90,5 Nm bei 4750 U/min liefert. Serienmäßig ist die Scrambler 1100 Tribute Pro mit drei Fahrprogrammen ausgestattet, die jeweils mit unterschiedlichen Power-Modes und verschiedenen Stufen der Traction Control (DTC) zusammenarbeiten. Dank des Frontscheinwerfers mit LED-Tagfahrlicht ist das Motorrad auch tagsüber immer gut zu erkennen.



Die Ducati Scrambler Urban Motard wurde, wie der Name schon andeutet, für das städtische Umfeld geschaffen. Das Centro Stile hat das in eine neue Lackierung umgesetzt, die erstmals die Farben Star White Silk und Ducati GP '19 Red mit Grafiken kombiniert. Angetrieben wird das Bike von einem 803 ccm großen L-Twin-Motor mit 73 PS und 66,2 Nm bei 5750 U/min. 17-Zoll-Speichenräder, der hohe vordere Kotflügel oder die flache Sitzbank und seitlichen Nummerntafeln stellen hier den Bezug zur Supermoto-Welt her. Serienmäßig fährt auch die Urban Motard mit LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten.



Alle Ducati Scrambler-Modelle sind mit einem Kurven-ABS, Multimedia-Vorbereitung samt Smartphone-Koppelung und USB-Anschluss unter der Sitzbank ausgestattet. Die Scrambler 1100 Tribute Pro wird ab November 2021 bei den Vertragshändlern stehen, das Modell Scrambler Urban Motard folgt ab Januar 2022. (aum)