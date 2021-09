150 junge Menschen beginnen bei Porsche ihre Ausbildung

150 Auszubildende und Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg beginnen nach einer Einführungswoche am Montag ihr Berufsleben bei Porsche am Stammsitz in Zuffenhausen. Im November startet das Unternehmen außerdem wieder sein Förderjahr. Es bietet noch nicht ausbildungsreifen Schulabsolventen Beschäftigungsperspektiven.

Porsche bildet in Zuffenhausen derzeit 511 junge Menschen in verschiedenen technischen und kaufmännischen Berufen sowie Studiengängen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg aus. Sämtlichen Auszubildenden und Studierenden sichert der Sportwagenhersteller im Anschluss an ihre Ausbildung ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu. Das Auswahlverfahren für den Ausbildungsbeginn im kommenden Jahr läuft bereits. (aum)