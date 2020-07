Zuffenhausen informiert neue Azubis online

Porsche reagiert auf die Corona-Situation und bietet nun ein Informationsportal über das Interessierte virtuelle Einblicke in die Berufsausbildung erhalten. Die Bewerbungsphase startet am morgigen Mittwoch und endet am 30. September. Morgen findet ab 14 Uhr eine vierstündige Veranstaltung, gennant "Infonight" statt, in der der Hersteller über technische und kaufmännische Ausbildungsberufe und das duale Studium informiert.

Zum Programm der sogenannten Infonight gehören auch zwölf Videos, in denen Auszubildende und Studierende aus ihrem Alltag erzählen. Der Hersteller gibt auch Bewerbungstipps. Bei einem virtuellen Rundgang erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Ausbildungszentrum in Zuffenhausen von zu Hause aus. Darüber hinaus können Fragen via Live-Chat direkt an das Ausbildungsteam gestellt werden. Die Registrierung zur virtuellen Infonight ist unter https://www.porsche.de/infonight möglich. (ampnet/deg)