Geschäftsführer Mirco Markfort verlässt den Nürburgring

Der Geschäftsführer des Nürburgrings, Mirco Markfort, verlässt die international bekannte Rennstrecke in der Eifel. Der 43-jährige Diplom-Betriebswirt, der seit 2016 in dieser Position tätig war, „will sich einer neuen Herausforderung stellen“, heißt es unbestimmt in einer Pressemitteilung.

Über die Gründe seines plötzlichen Abgangs, ebenso wie über neue berufliche Perspektiven wurde nichts bekannt. Nur soviel: „Die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG bedankt sich für die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünscht Mirco Markfort für die Zukunft alles Gute.“ Auch ein Nachfolger wurde bislang nicht genannt. (aum)