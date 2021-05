Euro NCAP: Genesis-Modelle holen Fünf-Sterne-Bestnote

Euro NCAP hat in seiner jüngsten Crashtest-Serie die Europamarkt-Newcomer Genesis G80 und GV80 mit der Bestnote von fünf Sternen ausgezeichnet. Der neue Citroën C4 einschließlich der elektrischen ë-C4-Variante erhielt dagegen nur vier Sterne. Das BMW 4er Coupé und 4er Cabrio teilen sich die Fünf-Sterne-Bewertung 2019 mit dem BMW 3er, auf dem sie weitgehend basieren.

Erst kürzlich ist Genesis mit der Limousine G80 und das SUV GV80 auf dem europäischen Markt gestartet. Beide Modelle der Luxusmarke von Hyundai beeindruckten im Test mit besten Sicherheitsbewertungen. Dank Kopf-, Brust- und Mittelairbag erhielt der GV80 die volle Punktzahl beim Seitenaufprallschutz, der G80 liegt nur knapp dahinter. Beide Autos bekamen auch für den Schutz von Kinderinsassen die volle Punktzahl. Beim Fußgängerschutz lag der GV80 leicht hinter dem des G80 mit seiner aktiven Motorhaube zurück, erreichte aber auch eine Fünf-Sterne-Bewertung.



Die dritte Generation des Citroën C4 bewegt sich dagegen nur im Vier-Sterne-Bereich, wobei es neben dem Insassenschutz für Erwachsene und der Sicherheitsausstattung vor allem beim Fußgängerschutz hapert. Hier erreichte das erste Fahrzeug der neu gegründeten Stellantis-Gruppe, das von EuroNCAP bewertet wurde, nur 57 Prozent, wobei es in der Serienausstattung getestet wurde, zu der immerhin ein so genanntes AEB-Frontcrash-Präventionssystem für Autos und Fußgänger gehört.



Das BMW 4er Cabrio und das 4er Coupé lehnen sich stark an den 3er an, der bereits 2019 von Euro NCAP bewertet wurde. Einige Tests wurden aus der 3er-Reihe übernommen, darüber hinaus aber zusätzliche Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Sicherheit auf dem gleichen Fünf-Sterne-Niveau von 2019 liegt. (ampnet/fw)