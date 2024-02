Neuer Mild-Hybrid für Citroën C4 und C4 X

Citroën ergänzt das Antriebsportfolio für den C4 und C4 X um einen neuen Mild-Hybrid-Antrieb. Die neue Hybrid ë-DSC6 besteht aus einem Benzinmotor mit 136 PS (100 kW), der mit einem elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe und einem 21 kW (28 PS) starken Elektromotor kombiniert ist. Eine 48-Volt-Batterie, die während der Fahrt aufgeladen wird unter dem linken Vordersitz platziert weder Kofferraumvolumen noch Innenraum beeinträchtigen soll, liefert zusätzliches Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.

Unter geeigneten Bedingungen soll der Mildhybrid im Stadtverkehr so bis zu 50 Prozent rein elektrisch fahren können, wodurch er gegenüber einem konventionellen Verbrenner gut einen Liter Sprit (minus 20 Prozent) und entsprechend mehr als 25 g/km CO2 einsparen könne. Die Preise für die neue elektrifizierte Variante beginnen ab 25.645 Euro für den C4 Hybrid 136 Plus und 26.045 Euro beim C4 X Hybrid 136 Plus. (aum)