Euro NCAP: Chinesen auf Augenhöhe

Euro NCAP hat heute die Crashtestergebnisse für fünf weitere Modelle bekannt gegeben, darunter auch zwei Newcomer aus China, die sich nicht zu verstecken brauchen. Die beiden Elektroautos Ora Funky Cat und Wey Coffee 01 von Great Wall überzeugten dabei mit vollen fünf Sternen. Die Topbewertung erhielten auch die neue Modellgeneration des Tesla Model Y sowie der Genesis GV60. Wegen der in der Basisversion nicht kompletten Sicherheitsausstattung reichte es für den Kia Niro nur für vier Sterne, mit dem optionalen Assistenzpaket kommt er dann aber auch auf die Höchstnote. Der Hyundai i20 bekam in Anlehnung an das frühere Testergebnis des ähnlichen Modells Bayon vier Sterne zugesprochen.

Unter den Fünf-Sterne-Kandidaten hebt die Verbraucherschutzorganisation, der auch der ADAC angehört, den Tesla mit seinem neuen Kamerasystem noch einmal besonders hervor. Mit 97 Prozent der möglichen Punkte beim Insassenschutz und 98 Prozent bei den Assistenten fährt er allen bislang getesteten Modellen davon. Bei der Kindersicherheit erreichte das Fahrzeug 87 Prozent und beim Fußgänger- und Radfahrerschutz 82 Prozent. Der Genesis kam auf 98, 87, 63 und 88 Prozent; der Ora auf 92, 83, 74 und 93 %; der Wey schaffte 91, 87, 79 und 94 % und der Kia Niro in der Basisausstattung 91, 84, 75 und 60 (75 % mit Safetypaket) Prozent. (aum)