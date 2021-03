Die ersten VW ID 4 werden ausgeliefert

Großer Bahnhof in Dresden und Wolfsburg für ein „Weltauto“: Parallel im Auslieferungszentrum der Gläsernen Manufaktur und der Autostadt haben heute Vormittag die ersten Privatkunden in Deutschland einen VW ID 4 in Empfang genommen. Das SUV ist der erste vollelektrische Volkswagen, der – anders als der ID 3 – auch in den USA und in Asien auf den Markt kommt. Bis Ende Februar lagen allein europaweit bereits 23.500 Auftragseingänge für das Fahrzeug vor – trotz vielfach geschlossener Autohäuser und bereits vor der offiziellen Markteinführung in Deutschland.

VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer sagte anlässlich der ersten Auslieferungen: „Das Fahrzeug kommt gut an bei den Kunden. Und wir haben uns noch viel vorgenommen: Vom ID 4 wollen wir allein in diesem Jahr weltweit rund 150.000 Stück ausliefern.“ Das ist etwa ein Drittel aller für dieses Jahr geplanten Elektrofahrzeuge der Marke.



Das Besondere an den ersten Übergaben in Dresden und Wolfsburg waren die Erstkunden: Sowohl Mario Heyer aus Suhl, als auch Matthias Hoeper aus Oyten bei Bremen fahren bereits einen ID 3 und haben jetzt den ID 4 gekauft: „Ich bin so begeistert von der neuen ID-Familie, dass ich gleich noch einmal zugeschlagen habe“, sagte Mario Heyer in Dresden. Und Matthais Hoeper ist schon länger treuer E-Kunde bei VW. Der 54-Jährige fuhr schon vor seinem ID 3, von dem er immer noch begeistert ist, einen e-Up und einen e-Golf. Jetzt freut er sich über den ID 4 als „Familienzuwachs“ und wird darüber hinaus bald in eine 300 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach seines Hauses investieren, die dann seine bereits vorhandene „Elli“-Wallbox von Volkswagen mit Solarenergie versorgen wird. Und noch eines weiß Hoeper schon heute: „Sobald es geht, wird auch der ID Buzz bestellt.“



Aus Hötzum vor den Toren Braunschweigs ist Konrad Baumann in die Autostadt gekommen. Der Maschinenbau-Ingenieur war bereits ID-3-Pre-Booker, musste dann aber aufgrund der Verzögerungen kurzfristig auf ein anderes Modell ausweichen. Der ID 4 ist sein erster vollelektrischer Volkswagen.



In Wolfsburg wurden jeweils zwei ID 4 „1st“ und „1st Max“ übergeben. Beide Versionen verfügen über eine WLTP-Reichweite von rund 500 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 Stundenkilometer begrenzt. Der ID 4 wird – wie der ID 3 – im Werk Zwickau bilanziell CO2-neutral produziert. (ampnet/av)