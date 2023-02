Ant-Man fährt VW ID 4

Zum Kinostart des neuen Marvel-Films „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“, der am 15. Februar in den deutschen Kinos anläuft, präsentiert Volkswagen eine globale 360-Grad-Kampagne, die den ID 4 ins Rampenlicht rückt. Er ist in dem Blockbuster auch als Familienauto des Superhelden zu sehen, das ebenfalls schrumpft. Im Vorfeld des Kinostarts präsentieren Volkswagen und die Marvel Studios einen gemeinsam entwickelten Werbespot, der über Social-Media-Kanäle, im Fernsehen und in Kinos gezeigt. Darüber hinaus gibt es ein Making-of von der Entstehung des Films geben. Außerdem wird das Fahrzeug bei der Weltpremiere in Los Angeles auf dem roten Teppich präsentiert. (aum)