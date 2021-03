Vorstellung BMW 4er Cabrio: Klassische Eleganz

„Gezielt gesteigerte Sportlichkeit“ sei das Merkmal der neuen 4er-Reihe von BMW. Und das gelte auch für die Cabrio-Variante: So beschreibt der Pressetext den Modellwechsel, der sich auf den ersten Blick nicht nur durch die vertikale Doppelniere, sondern vor allem durch ein neues Dachkonzept manifestiert. 14 Jahre nach dem Schwenk zum klappbaren Stahldach kehrt die Baureihe wieder zum Stoffdach zurück.

Und legt damit den Schwerpunkt auf klassische Eleganz: Das Stoffdach, wenngleich es sich um ein völlig neues Konzept mit großen Flächenspriegel-Elementen handelt, ist leichter und nimmt weniger Platz weg als bisher. Schöner ist es ohnehin: Ein Stoffdach vermittelt Freizeit- und Urlaubs-Flair.



Am besten passt zu so einem Cabriolet ein seidenweicher Sechszylinder, und den hat BMW auch weiterhin im Angebot – und zwar mit dem M440i xDrive, der nicht nur über einen serienmäßigen Allradantrieb verfügt, sondern auch aus drei Litern Hubraum stolze 374 PS (275 kW) holt. Wer so viel Leistung gar nicht braucht, kann leider keinen lässigen Sechszylinder-Saugmotor mehr wählen, sondern wird auf profane Vierzylinder verwiesen.



Mit dem leistungsstarken Reihen-Sechszylinder wird der M440i zum Gran Turismo der gehobenen Kategorie. Ganze 4,9 Sekunden dauert der Sprint auf 100 km/h, abgeregelt wird bei den obligatorischen 250 km/h. Und der Verbrauch? Keine 7 Liter im NEFZ-Zyklus.



Knapp 1,9 Tonnen wiegt das Cabriolet und wirkt dafür leichtfüßig und agil. Die elektromechanische Servolenkung ist präzise, die Karosserie ungewöhnlich steif. Und wenn die Fenster hochgefahren und das Windschott aufgestellt sind, kann man auch bei kühlen Außentemperaturen das Cabrio-Gefühl genießen und sich den Kopf mit Frischluft umfächeln lassen.



Cockpit und Infotainment-System entsprechen dem gehobenen Standard der 3er- und 4er-Reihe. Die Darstellung ist eher konservativ, die Funktionalität muß sich jedoch hinter den Wettbewerbern nicht verstecken.



Sportlicher als der Vorgänger ist das 4er Cabrio tatsächlich geworden, vor allem klassischer. Dazu trägt nicht nur das Stoffverdeck, sondern auch die vertikale Niere bei. Als Reminiszenz an die Vorkriegs-Modelle der Marke unterstreicht sie eine stolze Historie. (ampnet/jm)



Daten BMW M440i xDrive Cabrio

Länge x Breite x Höhe (m): 4,77 x 1,85 x 1,39

Radstand (m): 2,85

Motor: R6-Benziner, 2998 ccm, Turbo, Direkteinspritzung

Leistung: 275 kW/374 PS bei 5500-6500 U/min

Max. Drehmoment: 500 Nm bei 1900-5000 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h (abgeregelt)

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 4,9 Sek.

NEFZ-Durchschnittsverbrauch: 6,9 Liter

CO2-Emissionen: 159 g/km (Euro 6d)

Leergewicht / Zuladung: min. 1890 kg / max. 500 kg

Kofferraumvolumen: 385Liter

Max. Anhängelast: 1800 kg

Wendekreis: 12,0 m

Bereifung: 225/45 R18 vorn, 245/40 R 18 hinten

Luftwiderstandsbeiwert: 0,28

Basispreis: 75.900 Euro