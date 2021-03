Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Mit fast 960.000 Abrufen von Texten und Illustrationen beim „Auto-Medienportal“ bleiben die Zahlen auch in dieser Woche auf hohem Niveau. Vom Inhalt her galt diese Woche: Business as usual, die typische Mischung aus Nachrichten, Fahrzeugvorstellungen und Wirtschaftsmeldungen. Dennoch: Die Zahl der Leser wuchs im 28-Tage-Monat auf 254.000, hochgerechnet auf 31 Tage zehn Prozent höher als im Vormonat.

Von den 342.912 heruntergeladenen oder abgerufenen Texten dieser Woche waren dies die Top Ten der Woche;



1. Lancia: Eine Renaissance zum 115. Geburtstag?

2. Im freien Fall: Viel weniger E-Autos im Januar

3. Im Rückspiegel: Der erste Subaru auf dem deutschen Markt

4. Fahrbericht Mitsubishi L200 Off Road: Auf ins Abenteuer

5. Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe für Fiesta und Puma

6. Jeep E-Bike nun auch für Kinder

7. Ratgeber: Vorsicht bei der ersten Motorradausfahrt

8. Kommentar: Wieder ein Dammbruch

9. Renault macht acht Milliarden Euro Verlust

10. Vorstellung Ioniq 5: Hyundais Elektroauto zitiert die Vergangenheit



615.524 Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen von unserem Server als Downloads an unsere Abnehmer ausgeliefert. Bei den Fotos landete eines vom Mitsubishi L200 Off Road auf dem ersten Platz, bei den Videos eines vom Hyundai Ioniq. (ampnet/Sm)