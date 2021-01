Hyundai stellt Roboter für automatisierten Kundenservice vor

Die Asiaten lieben die humanoiden Roboter. Nach Honda Asimo und Toyota Kirobo hat nun auch Hyundai seinen ersten Androiden mit Kind-ähnlichen Proportionen präsentiert. „DAL-e“ heißt der nur 1,16 Meter kleine Kerl, der mit Hilfe intelligenter Erkennungsfähigkeiten und Mobilitätsfunktionen selbstständig mit Menschen kommunizieren und im automatisierten Kundendienst eingesetzt werden soll.

DAL-e ist ein Akronym und steht für „Drive you, Assist you, Link with you-experience“. Dafür ist der Roboter mit künstlicher Intelligenz zur Gesichtserkennung ausgestattet und verfügt über ein automatisches Kommunikationssystem auf Basis einer Spracherkennungsplattform. „Ziel ist es, den DAL-e in die Lage zu versetzen, auf unterhaltsame Art und Weise mit unseren Kunden zu kommunizieren und ihnen nützliche Dienstleistungen anzubieten“, sagt Dong Jin Hyun, Vizepräsident und Leiter des Robotics Lab der Hyundai Motor Group.



Dazu verfügt der humanoide Roboter über unterschiedliche äußerliche Merkmale, um von den Kunden als freundlich und emotional wahrgenommen zu werden. So kann er einen automatisierten Dialog mit Kunden führen, indem er nützliche Informationen über Produkte und Dienstleistungen liefert und auf verbale oder Bildschirm-Touch-Befehle reagiert.



Mithilfe seiner vier frei beweglichen Räder kann DAL-e die Kunden aber auch zu bestimmten Stellen in den Ausstellungsräumen begleiten. Dort liefert er dann Erklärungen zum Fahrzeug und Technologien, indem er sich drahtlos mit einem großen Bildschirm am jeweiligen Standort im Showroom verbindet. Mit seinen beweglichen Armen kann er dazu gestenreiche Rückmeldungen geben oder auch einfach nur den Besuchern zuwinken. (ampnet/fw)