Porsche Taycan driftet sich ins Guinness-Buch der Rekorde

Der Porsche Taycan hat sich mit dem längsten Drift eines Elektrofahrzeugs einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde gesichert. Schauplatz des Weltrekordes war das Porsche Experience Center (PEC) Hockenheimring. Auf der gut 200 Meter langen Kreisbahn drehte Porsche-Instrukteur Dennis Retera 210 Runden, ohne dass die Vorderräder auch nur einmal in Richtung Kurvenverlauf zeigten: Binnen 55 Minuten legte der Quertreiber insgesamt 42,171 Kilometer zurück. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 46 km/h. Der Rekord wurde mit der hinterradgetriebenen Variante erzielt, die bisher nur in China angeboten wird.

Die Rekordfahrt fand unter Aufsicht von „Guinness World Records“-Beobachtern auf der bewässerten Fahrdynamikfläche des PEC statt. Vor dem Versuch berechnete ein örtlicher Landvermesser den im Durchmesser 80 Meter großen Kreis millimetergenau. GPS- und Gierratensensoren im Fahrzeug dienten ebenso zur Dokumentation wie eine auf dem Dach des Streckenhäuschens installierte Kamera. Die Prüforganisation Dekra bestätigte vorab den serienmäßigen und straßentauglichen Zustand des Taycan-Vorserienexemplars mit Hinterradantrieb.



Der Porsche Taycan ist bereits Rekordhalter in einigen anderen Disziplinen: 24-Stunden-Dauerfahrt über 3425 Kilometer auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Nardò, Klassenbestzeit von 7:42 Minuten auf der Nürburgring-Nordschleife und 26-maliger Sprint aus dem Stand auf 200 km/h auf dem Flugplatz in Lahr. (ampnet/jri)