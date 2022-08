Zeekr driftet sich ins Guinness Buch der Rekorde

Der Zeekr 001 hat in China zwei Rekorde gebrochen. Er trug sich mit 207,996 km/h für die höchste erzielte Driftgeschwindigkeit in das „Guinness Buch der Rekorde“ ein. Zudem setzte das Fahrzeug eine neue Elektro-Bestmarke für einen Slalom mit 50 Pylonen. Der 001 schaffte den Kurs in 49,05 Sekunden, ohne eine Pylone umzustoßen oder zu berühren.

Der Zeekr 001 wird seit etwa einem Jahr in China verkauft. Mit Twin-Motor leistet er 400 kW (544 PS) und 768 Newtonmeter Drehmoment. Der Shooting Brake beschleunigt in unter vier Sekunden und soll im nächsten Jahr auch in Europa auf den Marlt gebracht werden. Zeekr ist eine Marke des Geely-Konzerns. (aum)