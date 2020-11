MAN liefert 125 Erdgas-Busse nach Norwegen

MAN hat einen Großauftrag für ingsesamt 125 Erdgas-Busse aus Norwegen erhalten. Tide Buss hat für die Übernahme von Linien in Bergen 54 Gelenkbusse vom Typ Lion's City G, 50 Lion's City Solobusse und 21 Lion's City L LE geordert. Sie werden mit Biogas betrieben. Die Zusammenarbeit beider Unternehmen startete 2003 mit der Lieferung von sechs Oberleitungsbussen. Im vergangenen Jahr lieferte MAN 84 Lion's City an das norwegische Verkehrsunternehmen, die in Trondheim eingesetzt werden. Mittlerweile gingen fast 400 Fahrzeuge für den Stadt- und Reiseverkehr an Tide Buss. (ampnet/deg)