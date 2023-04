Ford F-150 Lightning in Europa angekommen

Ford bietet seinen E-Pickup F-150 Lightning ab sofort in Norwegen an. Das skandinavische Land dient dem US-Hersteller damit außerhalb des Heimatmarkts als Basis für die weltweite Einführung des 5,91 Meter langen und 2,44 Meter breiten, vollelektrisch angetriebenen Pritschenwagens. Mit der höchsten Dichte an Elektroautos und einem signifikant hohen Anteil an den gesamten Neuzulassungen gilt Norwegen als der am weitesten entwickelte Markt für Elektrofahrzeuge in Europa.

Wer sich dort einen der ersten Elektro-Pickups sichern will, kann sich für die limitierte F-150 Lightning Lariat Launch Edition bewerben. Voraussichtlicher Verkaufspreis inklusive Steuern: 1.183.000 norwegische Kronen, umgerechnet rund 102.380 Euro. (aum)