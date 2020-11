Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

784.386 Abrufe und Downloads von Texten, Fotos und Videos haben die Abnehmer von „Auto-Medienportal“ in der vergangenen Woche ausgelöst. Zahl liegt also weiterhin auf ungewöhnlich hohem Niveau, besonders bei den Videos, bei denen die Redaktion nur die echten Downloads zählt, nicht die Klicks.

Von den 207.128 Abrufen von Textdateien in der vergangenen Woche waren dies die zehn meistgefragten:



1. Fraunhofer Solution Days: Die Welt von morgen wird eine Wasserstoffwelt

2. Fahrvorstellung Volkswagen Arteon: Wolfsburger Oberklasse

3. Fraunhofer Solution Days 2020: Was treibt uns morgen an?

4. 40 Jahre Audi Quattro: Eine elektrisierende Idee

5. Fahrvorstellung Audi RS e-Tron GT: Das elektrische Oberhaus

6. Auch das Schwitzverhalten des sitzenden Menschen im Blick

7. Reifenerstausstattung heute: Wir leben auf großem Fuß

8. Vergessenes Jubiläum eines Motodroms: Rüsselsheimer Renn-Arena

9. Vorstellung VW Golf R: Grünes Licht für den Leit-Golf

10. Fahrvorstellung BMW iX3: Mit dem Heck voran in die Zukunft



577.260 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag eines vom Audi RS e-Tron GT ganz vorn, bei den Videos eines über den Porsche Panamera GTS. (ampnet/Sm)