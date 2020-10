Posaidon holt 940 PS aus dem GT 63 S 4-Matic+

Der Mülheimer Tuner Posaidon hat sich den Mercedes-AMG GT 63 S 4-Matic+ vorgenommen. Der serienmäßig 639 PS starke GT leistet durch eine Leistungskur nunmehr 940 PS und entwickelt satte 1278 Newtonmeter (Nm) maximales Drehmoment. Für die Leistungssteigerung des 4,0-Liter-V8-Biturbo-Motors waren Eingriffe in die Hard- und Software des Antriebs erfolderlich. Für den Umbau verwendet Posaidon die Nomenklatur GT 63 RS 830+.

Die Turbolader wurden durch neue kugelgelagerte Performance-Turbolader ersetzt, die durch neue Downpipes und Motorsport-Katalysatoren frei ausatmen. ebenfalls modifizert wurden die Ansaugung, die Ladeluftkühlung und die Zylinderköpfe. In diesem Zuge wurden die Ein- und Auslasskanäle erweitert und strömungsoptimiert. Aus im Kofferraum installierten Tanks wird ein Wasser-Methanol-Gemisch eingespritzt. Darauf wurden auch die Steuergeräte des AMG-Modells eingestellt.



Als Ergebnis soll der GT 63 RS 830+ innerhalb von 2,8 Sekunden von null auf Tempo 100 km/h sprinten. Von 100 auf 200 km/h vergehen laut Tuner Posaidon nur noch 5,9 Sekunden. Als Höchstgeschwindigkeit geben die Mülheimer "mehr als 350 km/h" an.



Aufgrund der Wasser-Methanol-Einspritzung ist der GT 63 RS 830+ rein als Exportmodell gedacht. Der Tuner bietet für das Modell aber auch für Interessenten aus dem Inland TÜV-fähige 830 PS als Leistungssteigerung an. (ampnet/deg)