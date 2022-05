Rapper „will.i.am“ baut sich seinen eigenen Mercedes-AMG

In Zusammenarbeit von Mercedes-AMG und dem US-Tech-Unternehmer Philanthrop hat Rapper und Musikproduzent „will.i.am“ ein automobiles Unikat für den guten Zweck entworfen. William Adams, so der bürgerliche Name des Künstlers, ließ auf Basis eines GT 4-Türer Coupé seine Vision eines zweitürigen Sportwagens bauen. Der „WILL.I.AMG“ greift Designelemente der G-Klasse und des Flügeltürers SLS auf. Alle Aktionen rund um das Fahrzeug sollen der Will.i.am-Stiftung und dem Projekt „The Flip“ zugutekommen, das Studierenden aus benachteiligten Gesellschaftsschichten leichteren Zugang zu den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) ermöglicht. So wird Mercedes-AMG das Einzelstück für den guten Zweck erwerben und ausstellen.

Das Fahrzeug feierte gestern im Vorfeld des Formel-1Rennens in Miami Premiere. Die Entstehungsgeschichte wurde in der Dokumentation „DRIVE“ festgehalten. Sie wird bei den Filmfestspielen in Cannes (17.–28.5.) außerhalb des Wettbewerbs zu sehen sein. (aum)