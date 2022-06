Mercedes-AMG feiert mit dem GLE seinen 55sten

Mit sechs Sondermodellen einer „Edition 55“ feiert Mercedes-AMG sein 55-jähriges Bestehen. Basis sind der GLE und GLE Coupé. Als Erkennungszeichen der „Edition 55“ finden sich an beiden Fahrzeugseiten eine spezielle Folierung mit dem AMG-Wappen und angedeuteter AMG-Raute sowie 22 Zoll große, tantalgrau matt lackierte Schmiederäder und Radnabenabdeckungen mit Editionsschriftzug und Lorbeerkranz.

Zur Auswahl stehen die Karosseriefarben Obsidianschwarz metallic und Manufaktur-Diamantweiß bright. Exklusives Detail ist der Tankverschluss in Silberchrom mit AMG-Schriftzug innen. Mit dem Night-Paket sind ausgewählte Exterieurelemente in Hochglanzschwarz ausgeführt. Das Interieur ist vom Kontrast in Schwarz und Rot geprägt. Dazu gesellen sich Carbon-Zierlemente. Die Handauflage in der Mittelkonsole ist mit einem geprägten AMG-Wappen veredelt. Zum Lieferumfang gehört auch ein Indoor-Carcover.



Die Editionsfahrzeuge sind ab sofort und bis Dezember bestellbar. Die Aufpreise schwanken je nach Modellausführung zwischen 5950 Euro und 13.090 Euro. (aum)