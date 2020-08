Seat eröffnet in Wien eine Tapas-Bar

Seat wird am Stadtrand von Wien eine Tapas-Bar eröffnen, in der natürlich auch Autos zu sehen sind. Für das Restaurant wurde Drei-Sterne-Koch Juan Amador verplichtet. Die „Hola Tapas Bar“ soll den Gästen ein Stück spanisches Lebensgefühl vermitteln.

Das Restaurant im modernen, mediterranen Design bietet auf 460 Quadratmetern 80 Besuchern Platz und befindet sich im Einkaufszentrum Auhof Center. Es ist in zwei Bereiche unterteilt, die jeweils den Marken Seat und Cupra gewidmet sind. Die ausgestellten Fahrzeuge werden auch auf einer Videowand und mehreren Bildschirmen im Restaurant vorgestellt. Zudem sollen Lifestyle-Kooperationen der beiden Marken präsentiert werden.



Eröffnet wird die Hola-Tapas-Bar am 17. August. Aufgrund der Schutzmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie wird es allerdings zunächst nur „Tapas to go“ geben. (ampnet/jri)