Führungswechsel bei Seat

Alexander Buk wird zum 1. Oktober Geschäftsführer von Seat Deutschland. Der bisherige Vertriebschef folgt auf Bernhard Bauer, der nach zehn Jahren an der Spitze des Importeurs eine noch nicht genannte globale Position bei Cupra übernehmen wird.

Alexander Buk wurde 1971 in Pfullendorf (Baden-Württemberg) geboren und studierte an der Hochschule für Technik in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen. Seine berufliche Laufbahn startete er 1998 bei Audi. Dort stieg Buk zum Leiter Produktmarketing Q7 und Q5 auf, ehe er Area Manager Südeuropa und Osteuropa und anschließend Verkaufsleiter bei Audi Deutschland wurde. Zuletzt verantwortete er dort den Bereich Zentrale Verkaufsplanung und -steuerung und berichtete direkt an den Vorstand. Im August 2020 wechselte er als Vertriebsleiter zu Seat Deutschland. (aum)