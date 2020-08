Polestar für Qualität des Markenauftritts ausgezeichnet

Einzigartige Gestaltung und herausragende Kreativität – das eint die Marken und Arbeiten, die die Jury des „Red Dot Award: Brands & Communication Design 2020“ ausgezeichnet hat. 6992 Projekte von Designern, Agenturen und Unternehmen aus 50 Nationen wurden dieses Jahr zum Wettbewerb angemeldet. Die Red Dot Jury bewertete Ende Juni alle Einreichungen im Rahmen einer Online-Jurierung. Der Autohersteller Polestar erhält die höchste Auszeichnung „Red Dot: Brand of the Year“ für die Designqualität seines Markenauftritts.

In diesem Jahr wurden 854 der angemeldeten Marken und Kommunikationsarbeiten mit einem Red Dot ausgezeichnet. Die Jury vergab den Red Dot: Best of the Best für sehr hohe Designqualität nur 55 Mal – das entspricht lediglich 0,8 Prozent der Einreichungen. (ampnet/Sm)