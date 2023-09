Anna Wesolowski verantwortet DACH-Kommunikation

Anna Wesolowski (36), seit November 2019 für die Unternehmenskommunikation von Polestar in Deutschland verantwortlich, übernimmt diese Aufgabe zusätzlich auch für Österreich und die Schweiz.

Vor ihrer Tätigkeit für Polestar war Anna Wesolowski Senior Communications Manager bei Dyson. Sie berichtet in der erweiterten Verantwortung für die gesamte DACH-Region an Willem Baudewijns, Managing Director Polestar Deutschland.



Für PR & Communications von Polestar in Österreich ist Elisabeth Binder zuständig. Ansprechpartner in der Schweiz ist Tobias Glauser. (aum)