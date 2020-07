Filter für Fahrzeuge ohne Keime und Viren

Webasto, ein Spezialunternehmen für Heiz- und Kühllösungen in Fahrzeugen, bietet ab sofort Hepa-Luftfiltersysteme für die schnelle und einfache Nachrüstung an. Die Filtersysteme „HFT 300“ und „HFT 600“ können in alle Fahrzeuginnenräume, zum Beispiel in Krankenwagen, Busse und Straßenbahnen, eingebaut werden. Sie reinigen pro Minute fünf bzw. zehn Kubikmeter Luft von Partikeln kleiner 0,3 Mikrometer, wie beispielsweise lungengängige Viren, Bakterien, Aerosole oder Stäube. Der Reinigungsgrad entspricht 99,995 Prozent. Die Systeme sind ab August in Europa über das Webasto.Händlernetzwerk erhältlich.

Für unterschiedlich große Fahrzeuginnenräume gibt es zwei Filtervarianten mit 60 bzw. 120 cm Länge, die 300 bzw. 600 Kubikmeter Luft pro Stunde dekontaminieren. Bei größeren Räumen können mehrere Luftfilter, die an unterschiedlichen Positionen installiert werden, kombiniert werden. Sie haben einen Durchmesser von 20 Zentimetern, sind mit 3,1 bzw. 5,5 Kilogramm Gewicht sehr leicht und können in jeder möglichen Position eingebaut werden. Die Filtersysteme benötigen lediglich einen 12-Volt- bzw. 24-Volt-Anschluss. Der Filterwechsel erfolgt kontaminationsfrei. (ampnet/Sm)