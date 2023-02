Webasto eröffnet drittes Werk in Mexiko

Um die steigende Nachfrage nach Wallboxen und mobilen Ladegeräten für Elektroautos in Nordamerika nachzukommen, hat Webasto ein neues Werk in Guanajuato, Mexiko, eröffnet. Es ist das erste eigene Werk für Ladelösungen in der Region und der insgesamt dritte Produktionsstandort der Gruppe im Land. Auf drei Linien fertigen 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort pro Woche rund 10.000 Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Bis Ende des Jahres wird die Produktion auf acht Linien und über 20.000 Einheiten erweitert. Auch die Zahl der Mitarbeiter soll steigen. Bei einer Fläche von heute 12.000 Quadratmetern ist eine Erweiterung um weitere 10.000 Quadratmeter bis 2025 geplant.

Webasto hatte seine Ladelösungen für den nordamerikanischen Markt bisher gemeinsam mit Dachsystemen am Standort Irapuato, wenige Kilometer von Guanajuato entfernt, produziert. Da das Volumen zunimmt, wurde die gesamte Produktion von Wallboxen und mobilen Ladegeräten nun an den neuen Standort verlagert. (aum)