Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

252.434 Texte und 133.777 Fotos oder Videos wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen.

Bei den Texten waren dies die Top Ten:



1. Historie und Histörchen (85): Vom hässlichen Entlein zum Schwan

2. 110 Jahre Alfa Romeo (5): Der Spider erobert die Leinwand

3. Fahrbericht Porsche Taycan Turbo S: Volle Ladung

4. Vorstellung Porsche Cayenne GTS: Nichts geht über Hubraum

5. Ford schlägt mit Trail und Active neue Nutzfahrzeug-Töne an

6. Glosse: Klimaschutz ist uns lieb und teuer

7. VDA freut sich über CO2-basierte Kfz-Steuer

8. 50 Jahre Range Rover: Nostalgie-Tour mit Ton-in-Ton-Ambiente

9. Der gebräunte Ellenbogen wird 50

10. Fahrvorstellung Honda Jazz: Der Mini-Van schlägt ganz eigene Töne an



133.777 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos landete das vom Porsche Taycan Turbo S ganz vorn, bei den Fotos eines von 1986 mit der Toyota Celica Twin Cam Turbo. (ampnet/Sm)