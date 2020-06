Land Rover feiert den Defender mit Videolink

Morgen, am Sonnabend, 20. Juni 2020, erlebt der Land Rover Defender seinen Marktstart in Deutschland. Diesen besonderen Zeitpunkt wollen Hersteller und Händler mit einem Digitalen Erlebnis begehen, ab 11.00 Uhr unter dem Videolink https://vimeo.com/event/114557/4d5c5b8ca0live. In Deutschland ist der Land Rover Defender 110 zu Preisen ab 55.600 Euro erhältlich.

Mehr als zwei Millionen Defender und Land Rover Serien I bis III wurden seit 1948 hergestellt. Der aktuelle Defender kommt aus dem neuen Werk im slowakischen Nitra produziert. (ampnet/Sm)