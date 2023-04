Land Rover Defender passt auch zum neuen Luxus-Image

Seit 75 Jahren leistet der Land Rover Defender in allen Regionen der Welt und bei vielen Gelegenheiten Großes. Es wurde zur Ikone und will es auch mit seiner Neuauflage bleiben. In diesem Sinne präsentiert sich der neue Defender nun in der Defender 75th Limited Edition bei der internationalen Reitsportveranstaltung Horses & Dreams an diesem Wochenende auf dem Hof Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald erstmals der deutschen Öffentlichkeit.

Die Defender Familie mit den Modellen 90, 110 und 130 können Teilnehmer bei Testfahrten kennenlernen, Athletinnen und Athleten beim VIP-Mobilitätsservice. Der Der Defender 130 mit bis zu acht Sitzen ergänzt nun die Defender Familie um eine neue Dimension. Er bietet eine außergewöhnliche Ladekapazität und unvergleichliche Schleppmöglichkeiten, die perfekt zum Reistsport passen. (aum)