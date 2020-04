Kleines Outdoor-Abenteuer für den Garten

Land Rover bietet gemeinsam mit der englischen „The Den Kit Company“ ein zünftiges Paket für den Kurzaufenthalt in der Natur an. Die kleine Tasche aus grobem Leinen enthält für das Mini-Abenteuer eine Bodenabdeckung, Plane, Zeltpflöcke, Seil, Holzschlägel sowie ein Land Rover Defender Modellauto 1:38. Das Kit in limitierter Auflage kann zum Preis von 54,00 Euro bestellt werden unter www.shop.landrover.de/mini-adventure-kit. (ampnet/Sm)