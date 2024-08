Ein besonderer Defender für Katastropheneinsätze

Land Rover unterstützt seit 70 Jahren das Britische Rote Kreuz mit Fahrzeugen. Die Partnerschaft wurde mittlerweile auf die internationale Rotkreuz- und Halbmond-Bwewegung ausgedehnt. Das erste Fahrzeug war 1954 ein Serie I als mobile Krankenstation genutztes Spezialfahrzeug, das in der Wüste von Dubai zum Einsatz kam. Wenig später folgten Urwaldörfer in Kenia. Gegründet wurde das Rote Kreuz vor 160 Jahren in Italien. Zur dortigen Feier übergab Defender nun einen besonderen 130 Outbound als Notfallfahrzeug an das dortige Rote Kreuz.

Dank modernster Satellitenkommunikation ist er auch erreichbar, wenn in einem Katastrophengebiet einmal das Mobilfunknetz ausfällt. Die Sendeanlage ist auf dem Fahrzeugdach montierte. Die Technologie wird bereits in den stationären Notfalleinheiten des Italienischen Roten Kreuzes eingesetzt, wird aber mit dem Defender 130 Outbound zum ersten Mal mobil zum Einsatz kommen: Das Fahrzeug ist außerdem mit einer Seilwinde und einem Abschlepphaken ausgestattet. (aum)