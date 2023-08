Luxus-Defender mit Surfbrett

Nach einjähriger Pause findet vom 22. bis zum 27. August auf Sylt am Brandenburger Strand wieder der Defender Kitesurf World Cup der Global Kitesports Association (GKA) statt. Dabei präsentiert Land Rover den Defender 90 Marine Blue Edition in einer exklusiven Auflage von nur 25 Stück. Die Bezeichnung bezieht sich auf eine klassische Lackierung, die bei den Defender-Vorgängern aus den 1950er bis 1970er Jahren verwendet wurde. Das Sondermodell trägt dagegen eine exklusiv von Land Rover entwickelte marineblaue Folierung in Kombination mit einem weiß lackierten Kontrastdach.

Außerdem fallen der seitliche Außenträger und der spezielle Dachträger mit montiertem Surfbrett ins Auge. Eine Plakette mit der Aufschrift „One of 25“ weist auf den besonderen Status des Sondermodells hin. Zu den ausgewählten Merkmalen in der gehobenen Ausstattungsvariante SE gehören ein Textil-Faltdach, genarbte Ledersitze, Kühlfach, Meridian-Sound System, induktives Smartphone-Laden, ein adaptiver Tempomat inklusive Kollisionswarnung sowie eine elektronisch gesteuerte Luftfederung. Der Defender 90 Marine Blue Edition ist nur in Deutschland zum Preis von 99.800 Euro bestellbar. (aum)