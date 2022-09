Land Rover setzt die Segel

Land Rover und Wassersport sind schon seit langer Zeit eng verbunden. Als Titelpartner des „Range Rover France Sail Grand Prix“ verspricht die Marke am kommenden Wochenende vor Saint-Tropez hochklassigen Segelsport und ist offizieller Partner des französischen Teams. Darüber hinaus sind Kunden aus ganz Europa in die Hospitality „Range Rover House“ an der Hafenkante eingeladen. Sie können dort das Geschehen des zur weltweiten Sail-GP-Serie zählenden Wettbewerbs mit den bis zu 100 km/h schnellen Katamaranen aus nächster Nähe verfolgen. Für Testfahrten steht der neue Range Rover SV Plug-in Hybrid mit einer Normreichweite von bis zu 113 Kilometern bereit. (aum)