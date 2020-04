Zhang Zutong wird auf Vorschlag des Aktionärs Dongfeng Motor Group Company Ltd. im Aufsichtsrat der Peugeot S.A. das zurückgetretene Mitglied You Zheng ersetzen. Der Aufsichtsrat hat auf seiner außerordentlichen Sitzung am 3. April 2020 Zhang Zutong außerdem zum Mitglied des Finanz- und Prüfungsausschusses sowie des Strategic Committee und zum Vorsitzenden des Asia Business Development Committee ernannt. (ampnet/Sm)