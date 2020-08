Vitesco treibt den Yixuan an

Vitesco Technologies hat mit der Fertigung eines voll integrierten elektrischen Achsantriebs für Dongfeng begonnen. Für Hyundai und PSA läuft die Produktion bereits seit Ende 2019. Dongfeng wird den Achsantrieb im neuen rein elektrischen Yixuan einsetzen. Er erzielt eine Reichweite von rund 400 Kilometern (NEFZ) und kann 155 km/h schnell fahren.

Vitesco Technologies fertigt den elektrischen Achsantrieb in China, wo hoch automatisierte Fertigungslinien große Stückzahlen und eine hohes Qualitätsniveau sichern sollen. Entwickelt wurde der Antrieb in Berlin, Nürnberg, Shanghai und Tianjin. Durch die Verbindung mit Dongfeng gelingt Vitesco ein großer Vorstoß in den chinesischen Massenmarkt.



Die hoch integrierte Antriebsgeneration mit minimalen Bauraumanforderungen liefert 120 Kilowatt Leistung sowie bis zu 260 Newtonmeter Drehmoment, wiegt aber deutlich unter 80 Kilogramm. (ampnet/deg)