40 Millionen Kilometer unfallfreie automatisierte Lkw-Fahrten

Inceptio Technology, einer der führenden chinesischen Entwickler von autonomen Fahrtechnologien für Schwerlastwagen blickt nach eigenen Angaben inzwischen auf mehr als 40 Millionen Kilometer unfallfreie Lkw-Fahrten auf Chinas Autobahnen mit Hilfe seines Autonomous Driving System zurück. Die Lastwagen der Autonomiestufe 3 der Marken Dongfeng und Sinotruk sind seit Ende 2021 im kommerziellen Einsatz. Inceptio hat Hunderte von Fahrzeugen mit seinem System ausgerüstet.

Die 3-D-Sensortechnologie mit extrem großer Reichweite hält laut Inceptio den Branchenrekord mit einer Fehlerrate von weniger als fünf Prozent auf einer Entfernung von 1000 Metern. Der Kernalgorithmus setze mit einem durchschnittlichen seitlichen Steuerungsfehler von 5,5 Zentimeter ebenfalls einen Leistungsmaßstab. Algorithmen optimieren den Kraftstoffverbrauch in jeder Situation, was zu einer Kraftstoffeinsparung von drei bis sieben Prozent gegenüber den sparsamsten menschlichen Fahrern führt.



Inceptio erhielt im vergangenen Jahr als erstes Unternehmen auch eine öffentliche Straßenzulassung für fahrerlose autonome schwere Lkw nach Level 4 in China. (aum/av)