Ab Mai alle Volvo-Baureihen mit elektrifizierten Antrieben

Bei Volvo halten ab Mai 2020 Mild-Hybridsysteme mit 48-Volt-Bordnetz Einzug in alle Modellreihen des schwedisch-chinesischen Herstellers. Zusammen mit den Plug-in-Hybrid- und Elektrofahrzeugen, die künftig unter der Bezeichnung Recharge firmieren, werden elektrifizierte Antriebsvarianten für alle Modellreihen angeboten. Umfassender überarbeitet werden zum Modelljahr 2021 außerdem der Volvo S90 sowie die beiden Kombis Volvo V90 und Volvo V90 Cross Country.

Unabhängig von der Kraftstoffart am „B“ in der Motorenbezeichnung erkennbar, bieten die Fahrzeuge mit Mild-Hybrid unter realen Fahrbedingungen eine Senkung von Kraftstoffverbrauch und Emissionen von bis zu 15 Prozent. In Verbindung mit Brake-by-Wire- und Shift-by-Wire-Technik tragen sie zu einer noch besseren Fahrbarkeit bei.



Limousine und Kombimodelle der Volvo 90er Familie werden auch optisch modifiziert: Nebelscheinwerfer, Spoiler und der untere Frontstoßfänger wurden neu gestaltet. Am Heck von Volvo V90 und Volvo V90 Cross Country zeigt das Rückleuchten-Design eine neue LED-Grafik und dynamisches Blinklicht.



Ein Highlight der erweiterten Ausstattung ist das verbesserte Bowers & Wilkins Audiosystem mit leistungsfähigerem Verstärker, automatischer Geräuschkompensation und einem neuen Soundmodus, der dem Klangambiente des Göteborger Jazzclubs Nefertiti nachempfunden ist. Für bessere Luft im Innenraum sorgt ein erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilter. Die Zwölf-Volt-Steckdose im Fond wird durch zwei USB-C-Ladeanschlüsse ersetzt. Vorne lässt sich das Smartphone in den meisten Modellvarianten künftig kabellos aufladen. (ampnet/Sm)