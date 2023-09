Volvo baut seinen letzten Dieselmotor

Volvo war der erste Hersteller, der bereits vor sechs Jahren offiziell für sich das Aus für Verbrennungsmotoren verkündet hat. Nun teilte das Unternehmen mit, dass Anfang nächsten Jahres der letzte Dieselmotor gebaut wird.

Ab 2030 will Volvo ausschließlich Elektroautos verkaufen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Autohersteller angekündigt, aus der Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren auszusteigen und entsprechende Budgets für Forschung und Entwicklung anderweitig einzusetzen. Im November 2022 wurden zudem die Anteile an Aurobay, dem Joint Venture, in dem das verbliebene Verbrennergeschäft angesiedelt war, verkauft.

Noch vor vier Jahren war der Diesel nicht nur bei bei Volvo die bevorzugte Antriebsvariante in Europa. (aum)