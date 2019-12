DAF bietet Abbiegeassistenten an

DAF liefert auf Wunsch ab Werk seine 4x2- sowie 6x2-Sattelzugmaschinen mit einem Abbiegeassistenten aus. Das System wird gleichzeitig auch für weitere Modelle als Aftermarket-Lösung angeboten. In Deutschland ist das System voll förderfähig.

Der Abbiegeassistent warnt nur bei niedrigeren Geschwindigkeiten während der innerstädtischen Fahrt vor anderen Verkehrsteilnehmern im toten Winkel. Auf der Beifahrerseite ist dafür ein Kurzstrecken-Radarsensor am bzw. in der Nähe des hinteren Kotflügels montiert. Warnungen werden über ein LED-Display abgegeben, das sich gut sichtbar an der A-Säule auf der Beifahrerseite in der Nähe des Seitenspiegels befindet. Wenn der rechte Blinker aktiviert wird, können auch akustische Alarme ausgegeben werden. Das System erkennt auch andere Verkehrsteilnehmer beim Spurwechsel oder beim Einfädeln mit höheren Geschwindigkeiten. (ampnet/jri)