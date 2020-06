Continental bietet Abbiegeassistenten für alle Lkw

Continental bringt einen Abbiegeassistenten auf den Markt, mit dem sich Nutzfahrzeuge rasch und unkompliziert nachrüsten lassen. Das radarbasiertes System kann Radfahrer und Fußgänger im toten Winkel erkennen und klassifizieren. Die Technik lässt sich laut Unternehmen problemlos an Lastwagen und Bussen anbringen. Die Radarsensorik wird am Außenspiegel befestigt und überwacht den Bereich bis zu vier Meter neben dem Fahrzeug und bis zu 14 Meter nach hinten.

Der Abbiegeassistent kostet inklusive Einbau rund 2000 Euro. Außerdem sind Fördergelder möglich. Allein in Deutschland könnten nach Einschätzung der Unfallforschung der Versicherer (UDV) durch Rechtsabbiegeassistenten 36 Prozent aller tödlichen Fahrradunfälle verhindert werden. Bis zum Jahr 2024 werden solche Systeme daher in allen neuen Lkw in der EU stufenweise zur Pflichtausstattung. (ampnet/jri)